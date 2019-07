Με ανάρτηση στο twitter οι «ερυθρόλευκοι» ανέφεραν για τον Σέρβο σέντερ: «Οι σκέψεις μας και οι προσευχές μας είναι μαζί σου. Να γίνεις γρήγορα καλά».

Ο Κούζμιτς βρίσκεται στα επείγοντα περιστατικά σε νοσοκομείο του Βελιγραδίου και δίνει μάχη για την ζωή του μετά το σοβαρό τροχαίο σε δρόμο της Μπάνια Λούκα.

Our thoughts and prayers are with you. Get well soon Ognjen #Kuzmic #OlympiacosBC

