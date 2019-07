Παρελθόν από την Ζενίτ ο Σιμόνοβιτς (pic)

Με χαρακτηριστική ανακοίνωση, η Ζενίτ αποχαιρέτησε τον Σέρβο φόργουορντ: «Ο Μάρκο Σιμόνοβιτς αποχωρεί από τη Ζενίτ. Θέλουμε να τον ευχαριστήσουμε για όλα όσα έκανε για την ομάδα μας και να του ευχηθούμε καλή τύχη στη συνέχεια της καριέρας του».

Марко Симонович покидает «Зенит». Благодарим нашего форварда за всё и желаем удачи в дальнейшей карьере!

//

Marko Simonovic leaves Zenit. We’d like to thank our Serbian forward for everything he has done for our club and wish good luck in his future career.#Zenitbasket pic.twitter.com/RbaKlAzrfk

— БК «Зенит» (@zenitbasket) 14 Ιουλίου 2019