Τα ξημερώματα της Κυριακής ο Κούζμιτς τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο ατύχημα σε δρόμο της Μπάνια Λούκα και όλη η μπασκετική Ευρώπη προσεύχεται για τον παίκτη του Ερυθρού Αστέρα.

Ανάμεσά τους και ο Παναθηναϊκός όπου είχε αγωνιστεί ο Κούζμιτς τη σεζόν 2015-16: «Οι προσευχές μας και οι σκέψεις μας είναι μαζί με τον Όγκνιεν Κούζμιτς. Ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση».

Our prayers and thoughts are with Ognjen Kuzmic. We wish for a speedy recovery.

— Panathinaikos BC (@paobcgr) 14 Ιουλίου 2019