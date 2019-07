Ο 26χρονος πάουερ φόργουορντ έκανε εξαιρετική σεζόν υπό τις οδηγίες του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους στη Ζάλγκιρις, έχοντας 8.2 πόντους και 4.2 ριμπάουντ μ.ό. σε 34 συμμετοχές στην EuroLeague όπου οι Λιθουανοί έφτασαν ως τα playoffs,

Η νέα σεζόν θα τον βρει στο Μιλάνο με τη φανέλα της Αρμάνι όπως επιβεβαίωσε... εμμέσως ο εκπρόσωπος του, Μίσκο Ραζνάτοβιτς.

Red and white team from Italy, somehow become more white than before! #BeoBasket

— Misko4Raznatovic (@MiskoRaznatovic) 13 Ιουλίου 2019