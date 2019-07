Nτατόμε: «Μου λείπει το παιχνίδι και ο καλύτερος Έλληνας πόιντ γκαρντ» (pic)

Ο Ντατόμε τραυματίστηκε σοβαρά στο τέλος της περσινής σεζόν και μετρά αντίστροφα για να βρεθεί ξανά στο παρκέ. Ο παίκτης της Φενέρμπαχτσε ανέβασε μια φωτογραφία με τον Κώστα Σλούκα και σχολίασε πόσο του λείπει το παιχνίδι και ο καλύτερος Έλληνας πόιντ γκαρντ.

Συγκεκριμένα έγραψε:

«Πόσο μου λείπει το παιχνίδι. Και μου λείπει επίσης ο καλύτερος Έλληνας πόιντ γκαρντ της περσινής σεζόν».

How much I miss this Game!

(I miss also last season’s best greek point guard of @fbbasketbol ).

Quanto mi manca questo Gioco!

(Mi manca anche il miglior play greco della scorsa stagione al @fbbasketbol )#serinascorinascogigione #enbuyukfener #malaka @kos_slou pic.twitter.com/d7zH1Vcnaa

— Gigi Datome (@GigiDatome) 13 Ιουλίου 2019