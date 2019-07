Μπαρτσελόνα: Μια ομάδα δίχως αντίπαλο...

Το ημερολόγιο δείχνει 13/7 και κανείς δεν μπορεί να κάνει προβλέψεις για μια διοργάνωση που θέλει για να ξεκινήσει κοντά στους 3 μήνες. Οι παίκτες ξεκουράζονται, οι ομάδες ανασυντάσσονται και όλοι κάνουν τα πλάνα τους με σκοπό να είναι πιο ανταγωνιστικοί στην φετινή διοργάνωση της Euroleague, που φέτος θα φιλοξενήσει 16 ομάδες και θα είναι πιο δύσκολη και όμορφη από ποτέ.

Οι ομάδες ακόμα φτιάχνουν τα πλάνα τους και μοντάρονται, αλλά αν έπρεπε να ποντάρει κάποιος τα λεφτά του σήμερα σε μια ομάδα, η πιο αποφασισμένη και με τα μάτια αγριεμένα προς στον τίτλο είναι δίχως καμιά αμφιβολία η Μπαρτσελόνα. Οι «μπλαουγκράνα» έχουν διαλύσει κάθε λογική, έχουν κάνει κινήσεις που ξεπερνούν κάθε φαντασία και είναι η ομάδα που έχει... γυρίσει όλα τα κεφάλια στην Ευρώπη.

Οι κινήσεις που κάνουν οι υπόλοιποι, ακόμα και οι πιο ποιοτικές, φαντάζουν «φτωχές» μπροστά σε αυτά που έχει κάνει η Μπαρτσελόνα. Οι παίκτες αφήνουν το ΝΒΑ για λογαριασμό της και όλα δείχνουν ότι το σύνολο που μαζεύετε στην Βαρκελώνη έχει μόνο έναν σκοπό. Να πάρει την κούπα. Είναι σίγουρο ότι περιθώρια αποτυχίας δεν θα υπάρχουν και η... super team με τα «μπλαουγκράνα» αναμένεται να δώσει αίγλη σε ολόκληρη την διοργάνωση και να είναι εκείνη που όλοι θα περιμένουν να δουν.

10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΑ...

Σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ ο Οργανισμός της Μπαρτσελόνα δεν έχει μάθει να χάνει. Είναι μια ομάδα φτιαγμένη να νικά και οι αποτυχίες των τελευταίων ετών έχουν πληγώσει βαθιά τους Ισπανούς. Από την σεζόν 2009/10 που η Μπαρτσελόνα έφτασε στην κορυφή της Ευρώπης, οι αποτυχίες ήταν πολλές και ηχηρές, με την κατάσταση να μην είναι πλέον αποδεκτή.

Οι αποτυχίες διαδέχονταν η μια την άλλη και ότι κίνηση έκανε η καταλανική ομάδα έπεφτε στο κενό. Άλλαξε προπονητές και παίκτες, έκανε κινήσεις, αλλά ένας συνδυασμός ατυχίας με ανικανότητα οδηγούσαν πάλι στον ίδιο τελικό απολογισμό, που δεν ήταν καθόλου πετυχημένος. Η απόλυτη καταστροφή ήρθε τις σεζόν 2016/17 και 2017/18, με 12 και 11 νίκες μόλις την κάθε χρονιά και την κριτική να πέφτει πολύ βαριά πάνω από έναν σύλλογο νικητή. Πέρυσι, η κατάσταση ήταν κάπως καλύτερη, αλλά και πάλι ο αποκλεισμός στα playoffs δεν άλλαξε και πολύ τις σκέψεις, με τα αποτελέσματα να φαίνονται τώρα.

Το φετινό καλοκαίρι όμως δεν μοιάζει με τα υπόλοιπα. Είναι διαφορετικό και φάνηκε από την πρώτη στιγμή. Η Μπαρτσελόνα ανέχτηκε πολλά χρόνια να είναι κομπάρσος και αποφάσισε να πάρει τα ηνία της Euroleague τρομάζοντας τους αντιπάλους της, πριν καν βγάλουν όλοι τα μαγιό και μπουν στο γήπεδο για να ξεκινήσουν προπονήσεις.

SUPER TEAM!

Κάπως έτσι οι αποτυχίες μπήκαν στον τοίχο, άπαντες τις κοίταξαν κατάματα και αποφάσισαν να μην αφήσουν άλλη μια χρονιά αποτυχίας να τους σημαδέψει. Οι κινήσεις που έχει κάνει η Μπαρτσελόνα θυμίζουν εκείνες που έκαναν οι ομάδες την περασμένη δεκαετία. Απίστευτα χρήματα εμφανίστηκαν στο τραπέζι, στόχοι που έμοιαζαν από καιρό να μην συνδέονται με την Euroleague μπήκαν και η «μάχη» με το ΝΒΑ που φάνταζε... αδύνατη έγινε πραγματική με εντυπωσιακά αποτελέσματα. Κινήσεις που η οικονομική κατάσταση στην Ευρώπη μας είχε κάνει να ξεχάσουμε εδώ και καιρό έγιναν, ο «μαγικός» κόσμος που είχε φανεί να κερδίζει κατά κράτος, βγήκε στραπατσαρισμένος από το ρινγκ και φαίνεται πως όλοι μαζί όσοι μαζεύονται στην Βαρκελώνη δεν συμβιβάζονται με τίποτα λιγότερο από μια κούπα με εμφατικό τρόπο.

Ο Νίκολα Μίροτιτς και η επιστροφή του στην Ευρώπη έκανε κρότο από την Ευρώπη μέχρι την Αμερική. Ο Μαυροβούνιος με το ισπανικό διαβατήριο και την θητεία στην μισητή αντίπαλο Ρεάλ Μαδρίτης, έγινε ο πρώτος παίκτης της νέας εποχής και των νέο οικονομικών δεδομένων στην Ευρώπη, που αφήνει το ΝΒΑ και έρχεται στην Euroleague. Ο Μίροτιτς μόλις στα 28 του και με σπουδαία καριέρα στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού αποφασίζει να τα βάλει όλα στη άκρη και να γίνει κάτοικος Βαρκελώνης και φυσικά ο απόλυτος πρωταγωνιστής στην Euroleague.

Τα εκατομμύρια που απλώθηκαν στα πόδια του φυσικά δεν είναι λίγα, αλλά είναι σίγουρο ότι θα μπορούσε να βρει περισσότερα. Εκείνος έκανε το βήμα, φόρεσε τα «μπλαουγκράνα» και τα υπόλοιπα θα γίνουν ιστορία μέσα στο παρκέ. Από κοντά και με κοινά στοιχεία και η επιστροφή του Άλεξ Αμπρίνες. Μπορεί να μην είχε την καριέρα του Μίροτιτς και να πέρασε πολλές δυσκολίες, ο 25χρονος πάντως μετά από τρία χρόνια στους Θάντερ, είναι εδώ και φωνάζει «παρών» ξανά για την ομάδα της Βαρκελώνης.

Και αν το ΝΒΑ έδωσε το κάτι παραπάνω στους Kαταλανούς, οι κινήσεις που έγιναν από την Ευρώπη είναι το ίδιο εντυπωσιακές. Ο περιζήτητος Μπράντον Ντέιβις άφησε την Ζαλγκίρις Κάουνας και μετακομίζει στην Ισπανία, δυναμώνοντας την ρακέτα, ενώ ο Κόρι Χίγκινς μετά από μια εκπληκτική σεζόν με την ΤΣΣΚΑ και εκείνος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας. Όλα τα περιζήτητα ονόματα της Euroleague επέλεξαν να πιστέψουν στο εγχείρημα της Μπαρτσελόνα και ο συνδυασμός τους προκαλεί... φόβο. Ερτέλ και Χάνγκα είδαν την ομάδα τους να τους απλώνει εκατομμύρια στα πόδια τους για να υπογράψουν επέκταση των συμβολαίων τους και πλέον όλες οι θέσεις φαντάζουν κάτι παραπάνω από ποιοτικές. Ο Πλάθα παρέμεινε να είναι εκείνος που θα καθοδηγήσει αυτό το τρομερό σύνολο, ενώ και ο Κλαβέρ ανανέωσε, με την σειρά του το συμβόλαιο του, με όλους αυτούς μαζί να έχουν έναν και μόνο σκοπό. Την επιτυχία.

Agreement to sign @alexabrines until 2021. The 25-year-old has reached a two-year agreement with @FCBBasket with the option of a third season

https://t.co/DBwvkhupLo

#ForçaBarça! pic.twitter.com/BOW2CMuYce

— Barça Basket (@FCBbasket) 12 Ιουλίου 2019