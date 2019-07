Ροντρίγκεθ: «Το τέλειο timing για να χωρίσουν οι δρόμοι μας»! (pics)

Ο Ισπανός γκαρντ αποχώρησε από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας που ανακοίνωσε κι επισήμως τη λύση της συνεργασίας τους. Ο ίδιος, μάλιστα εξήγησε πως η χρονική συγκυρία ήταν ιδανική αφού προηγήθηκαν δυο απόλυτα επιτυχημένες σεζόν.

«Έπειτα από δυο απίθανες σεζόν κατά τη διάρκεια των οποίων πετύχαμε τους στόχους που είχαμε θέσει, είναι το τέλειο timing για να χωρίσουν οι δρόμοι μας και να συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Αντρέι Βατούτιν, την κυρία Φουράεβα (αντιπρόεδρος) και συνολικά τη διοίκηση της ΤΣΣΚΑ Μόσχας. Ευχαριστώ επίσης τον κόουτς Ιτούδη, το προπονητικό σταφ, τους συμπαίκτες και τους εργαζομένους της ομάδας για τη βοήθεια και την εμπιστοσύνη. Ευχαριστώ για την τεράστια υποστήριξη αυτά τα δυο χρόνια»!

@SergioRodriguez: Thank you to Mr. Itoudis, coaching staff, teammates, workers in the club for the help and trust. And Thank You to the Red Army for the great support over this time!#CSKAbasket

