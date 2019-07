Η ΤΣΣΚΑ Μόσχας αποχαιρέτησε τον Ροντρίγκεθ (pic)

Η νέα σεζόν θα βρει τον Σέρχιο Ροντρίγκεθ μακριά από τη Μόσχα αφού ο Ισπανός γκαρντ έκλεισε τον κύκλο του στην ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη.

«Σε ευχαριστούμε, Chacho! Κατόπιν συμφωνίας, ο γκαρντ Σέρχιο Ροντρίγκεθ αποχωρεί από την ομάδα μας. Με την ΤΣΣΚΑ, ο Ροντρίγκεθ κατέκτησε την EuroLeague και τη VTB League ενώ αναδείχτηκε VTB League Final Four MVP το 2018 και VTB League All-Star Game MVP το 2019»

Thank you, Chacho!

Due to mutual agreement the guard Sergio Rodriguez will leave our team.

With CSKA Rodriguez has become EuroLeague champion, 2-time VTB United League champion, 2018 VTB League Final Four MVP and 2019 VTB League All-Star Game MVP. pic.twitter.com/rd6twhNKtR

