Το συγκινητικό «ευχαριστώ» του Βέστερμαν στην Ζάλγκιρις: «Οι μοναδικοί που με πιστέψατε!» (pic)

Ο Γάλλος πλέι μέικερ με ανάρτηση στα social media, ανέφερε χαρακτηριστικά: «ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ. Δεν μπορώ να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου και τα όσα νιώθω για την Ζάλγκιρις. Η οικογένειά μου και εγώ, νιώσαμε ότι βρισκόμαστε στο σπίτι μας. Ήσασταν εκείνοι που με πιστέψατε όταν δεν το έκανε κανείς άλλος. Και γι' αυτό θα σας είμαι για πάντα ευγνώμων!»

— Leo Westermann (@westermann_leo) 11 Ιουλίου 2019