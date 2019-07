Ο Ούγγρος φόργουορντ υπέγραψε τριετές συμβόλαιο ανανέωσης με τους Καταλανούς, ενώ το καλοκαίρι του 2022 θα υπάρχει οψιόν για έναν ακόμη χρόνο.

Ο Χάνγκα βρίσκεται στην Μπαρτσελόνα από το καλοκαίρι του 2017 ενώ φέτος μέτρησε κατά μέσο όρο 8,8 πόντους και 57% στα δίποντα και 74% στις βολές.

Adam Hanga extends his contract with @FCBbasket until 2022



