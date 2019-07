Η εξέλιξη των All-Time Scorers της Euroleague σε ένα λεπτό! (vid)

Το παρακάτω εντυπωσιακό bar chart δείχνει τους κορυφαίους δέκα σκόρερς της Euroleague, από το 2002 μέχρι το 2019, μέσα σε ένα λεπτό και δεκαπέντε δευτερόλεπτα!

Από τους Μπετσίροβοτς, Τομάσεβιτς, Σκόλα, Μποντιρόγκα, Βούιτσιτς, Λάκοβιτς, Γιασικεβίτσιους στους Σπανούλη, Πρίντεζη, Ντε Κολό και Ναβάρο.

Bar chart race for @EuroLeague all time scorers

From Gregor Fucka, Alphonso Ford and Marcus Brown to Juan Carlos Navarro, Vassilis Spanoulis and Sergio Llull.

Bar chart race for @EuroLeague all time scorers

From Gregor Fucka, Alphonso Ford and Marcus Brown to Juan Carlos Navarro, Vassilis Spanoulis and Sergio Llull.

