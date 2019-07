«Μιλάει με ελληνική ομάδα ο Κουζμίνσκας» (pic)

Όπως ανέφερε ο Λιθουανός δημοσιογράφος, Ντονάτας Ούρμπονας, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση από το καμπ του παίκτη, ο Κουζμίνσκας μιλάει με ομάδες της Ελλάδας, της Ρωσίας και της Τουρκίας.

Επιθυμία του είναι να υπογράψει σε μια ομάδα, πριν αρχίσει η προετοιμασία της εθνικής Λιθουανίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο, δηλαδή μέχρι τις 22 Ιουλίου.

Σύμφωνα με την φημολογία που έχει αναπτυχθεί, η ομάδα με την οποία μιλάει από την Ελλάδα είναι ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ.

