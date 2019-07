Όπως ανέφερε ο Ιταλός δημοσιογράφος του Sportando, Εμιλιάνο Καρσία, ο Χάκετ είναι κοντά στο να ανανεώσει πρόωρα το συμβόλαιό του, το οποίο λήγει το καλοκαίρι του 2020.

— Emiliano Carchia (@Carchia) 8 Ιουλίου 2019