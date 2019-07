Συνεχίζει στη Βαλένθια ο Ντόρνεκαμπ (vid)

Η ισπανική ομάδα ανανέωσε το συμβόλαιο του 33χρονου φόργουορντ για την επόμενη χρονιά και θα την ενισχύσει στην Euroleague.

Ο Καναδός παίκτης ανέφερε χαρακτηριστικά: «Προφανώς ήταν η προτεραιότητά μας. Η οικογένειά μου κι εγώ είμαστε πολύ χαρούμενοι στη Βαλένθια. Είναι μια υπέροχη ομάδα, με καλούς παίκτες κι είμαι πολύ ενθουσιασμένος για τη νέα σεζόν. Πιστεύω πως θα είμαστε πολύ ανταγωνιστικοί την επόμενη σεζόν, έχουμε καλή νοοτροπία. Η Euroleague είναι η καλύτερη διοργάνωση στην Ευρώπη και είμαστε όλοι πολύ χαρούμενοι για την ευκαιρία να παίξουμε εκεί. Ξέρουμε πως θα είναι δύσκολο, αλλά έχουμε παίκτες που δουλεύουν σκληρά και θα είμαστε έτοιμοι».

