Αποχωρεί ο Βέστερμαν από τη Ζάλγκιρις, πάει Φενέρμπαχτσε! (pics)

Ο Γάλλος πλέι μέικερ είχε buy out στο συμβόλαιό του, το οποίο -όπως ανέφερε ο Λιθουανός δημοσιογράφος Ντονάτας Ουρμπόνας- πληρώθηκε και έτσι θα συνεχίσει σε άλλη ομάδα την καριέρα του.

Μάλιστα η εν λόγω ομάδα που ήθελε να τον κάνει δικό της με αποτέλεσμα να μπει στη διαδικασία της «αγοράς» φέρεται να είναι η Φενέρμπαχτσε.

Leo Westermann most likely will leave Zalgiris Kaunas, according to a few sources. There is an undisclosed team which is going to pay a buyout. Zalgiris on the market for another PG.

— Donatas Urbonas (@Urbodo) 7 Ιουλίου 2019