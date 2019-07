Ένας χρόνος από τον θάνατο του Χάνεϊκατ (pic)

Πριν ένα χρόνο ακριβώς η είδηση του θανάτου του Τάιλερ Χάνεϊκατ έκανε το γύρο του κόσμου σκορπώντας θλίψη.

Κανείς δε μπορούσε να το πιστέψει. Οι πληροφορίες έρχονταν συγκεχυμένες.

Άλλοι ανέφεραν πως ο Αμερικανός πυροβόλησε αστυνομικούς και αυτοί τον σκότωσαν σε φάση... άμυνας.

Άλλοι ότι αυτοκτόνησε και άλλοι ότι οι αστυνομικοί άνοιξαν πυρ χωρίς λόγο.

Η ουσία είναι πως ο Τάιλερ Χάνεϊκατ, ένας καταπληκτικός άνθρωπος και μπασκετμπολίστας δεν ανάμεσά μας.

В этот день год назад не стало @thoneycutt23. Тайлер навсегда останется в наших сердцах! Мы помним. / On this day one year ago Tyler Honeycutt tragically passed away pic.twitter.com/STTY8KwOB4

— BC Khimki (@Khimkibasket) July 7, 2019