Μπαρτσελόνα: Έγινε το «μπαμ» με Μίροτιτς! (vid)

Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος «γάμου» ολοκληρώθηκε!

Μετά από πέντε χρόνια στο ΝΒΑ, ο Νίκολα Μίροτιτς επιστρέφει στην Ευρώπη, για χάρη της Μπαρτσελόνα.

Οι Καταλανοί ανακοίνωσαν την απόκτηση του 28χρονου φόργουορντ για 3+1 χρόνια και το μεσημέρι του Σαββάτου (06/07) θα γίνει επίσημα η παρουσίασή του.

Οι «μπλαουγκράνα» έχουν ανεβάσει πολύ ψηλά τον πήχη για την επόμενη σεζόν, καθώς έχουν ήδη προσθέσει στο δυναμικό τους τους Κόρι Χίγκινς και Μπράντον Ντέιβις, ενώ επέκτειναν την συνεργασία τους με τον Τομά Ερτέλ.

