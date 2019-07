Η Χίμκι ανανέωσε με Κουρτινάιτις για 2 χρόνια

Ο Ρίμας Κουρτινάιτις θα συνεχίσει να κάθεται στον πάγκο της Χίμκι μέχρι τουλάχιστον το 2021. Τότε ολοκληρώνεται το νέο συμβόλαιο που υπέγραψαν οι δύο πλευρές σήμερα.

Ο Λιθουανός αντικατέστησε τον Γιώργο Μπαρτζώκα πέρυσι και η αλήθεια είναι πως στην Euroleague δεν έκανε κάτι σπουδαίο, ωστόσο η δεύτερη θέση στην VTB και η νέα ευκαιρία στην κορυφαία διοργάνωση του έδωσε νέο συμβόλαιο.

Римас Куртинайтис остается в«Химках» до 2021 года! / Coach Rimas stays with Khimki for 2 more years! #ХимкиМежсезонье19 pic.twitter.com/0boNVu226p

— BC Khimki (@Khimkibasket) July 5, 2019