Ο Πολωνός γκαρντ/φόργουορντ αγωνίστηκε τη σεζόν που ολοκληρώθηκε στην Λοκομοτίβ Κουμπάν ο οποίος είχε κατά μέσο όρο 9,6 πόντους στο περσινό Eurocup.

Επίσης έχει αγωνιστεί σε Πρόκομ, Οστάνδη, Ζιέλονα Γκόρα, Καρσίγιακα και Κανάριας.

Матеуш Понитка перешёл в «Зенит»! Контракт с форвардом рассчитан на два года. // Mateusz Ponitka in Zenit for two years! #Zenitbasket pic.twitter.com/Lzxg272l9B

