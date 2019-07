Η ισπανική ομάδα ενημέρωσε πως ήρθε σε πλήρη συμφωνία με τον Αμερικανό γκαρντ που αγωνιζόταν στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας.

Η Μπαρτσελόνα τόνισε πως ο Κόρι Χίγκινς θα ανακοινωθεί μόλις περάσει με επιτυχία τα ιατρικά τεστ που θα του κάνουν.

Agreement in principle for the addition of Cory Higgins

30 year old Colorado graduate will wear the @FCBbasket jersey until 30 June 2022 once he has passed his medical

July 3, 2019