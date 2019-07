Ανακοίνωσε τον Φόιγκτμαν η ΤΣΣΚΑ Μόσχας (pic & vid)

Ο Φόιγκτμαν έμεινε ελεύθερος από την Μπασκόνια, με την οποία μέτρησε φέτος 7.5 πόντους, 5.8 ριμπάουντ και 2.6 ασίστ μ.ό. σε 33 συμμετοχές στην EuroLeague και πλέον θα αγωνίζεται υπό τις οδηγίες του Δημήτρη Ιτούδη στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας.

Η πρωταθλήτρια Ευρώπης ολοκλήρωσε την πρώτη της μεταγραφή με την απόκτηση του Φόιγκτμαν (26χρ., 2μ.11), ο οποίος αποτελεί τον πρώτο Γερμανό παίκτη στην ιστορία της ΤΣΣΚΑ Μόσχας.

Johannes Voigtmann becomes CSKA first newcomer!

Forward/center @jumbo_jo7 (26 y.o., 211 cm) signed 2-year contract with CSKA.

Voigtmann will become the first German player in CSKA history. pic.twitter.com/NgsISx7AkS

— CSKA Moscow (@cskabasket) 2 Ιουλίου 2019