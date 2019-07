Παπαγιάννης και Αγραβάνης στην συνάντηση παικτών της EuroLeague (pic)

Αυτή ήταν η πρώτη συνάντηση της Ένωσης των παικτών της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης (ELPA) με τους εκπροσώπους των 30 ομάδων να έχουν συνάντηση με τον πρόεδρο και CEO της διοργάνωσης, Τζόρντι Μπερτομέου.

Συγκεκριμένα συζήτησαν θέματα που σχετίζονται με την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο όπως για παράδειγμα ένα καλύτερο και πιο ευέλικτο πρόγραμμα αγώνων,όπως επίσης και να υπάρχει συνάντηση με τους διαιτητές ώστε να υπάρχει καλύτερη κατανόηση των κανόνων του παιχνιδιού. Επίσης τα μέλη στο Δ.Σ. θα αυξηθούν από 5 σε 7 ενώ θα υπάρχουν και εκλογές στην ELPA για τις δύο επιπλέον θέσεις τον Σεπτέμβριο.

«Καταφέραμε να καταφέρουμε πολλά πράγματα σε αυτό το διάστημα στην ασφάλεια και στην υγεία ώστε να απολαμβάνουμε και να παίζουμε το καλύτερο δυνατό μπάσκετ. Είμαι χαρούμενος γιατί πολλοί παίκτες έδειξαν ενδιαφέρον και σκοπεύουμε να βοηθούσε και άλλους να βγουν μπροστά προκειμένου να πετύχουμε περισσότερα πράγματα» ήταν τα λόγια του προέδρου Τζίτζι Ντατόμε.

The new season is tipping off with the #EuroLeague ELPA Players Representatives all together for the first EB Annual Workshop meeting #GameON pic.twitter.com/mrkUIpuKjj

— EuroLeague (@EuroLeague) 1 Ιουλίου 2019