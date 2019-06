Υπογράφει στην ΤΣΣΚΑ ο Φόιγκτμαν, αποχωρούν οι Χάντερ & Πίτερς (pics)

Ο 26χρονος Γερμανός σέντερ (2μ.14) έμεινε ελεύθερος από την Μπασκόνια, με την οποία μέτρησε φέτος 7.5 πόντους, 5.8 ριμπάουντ και 2.6 ασίστ μ.ό. σε 33 συμμετοχές στην EuroLeague.

Όπως αναφέρει ο Λιθουανός δημοσιογράφος Donatas Urbonas, θα συνεχίσει την καριέρα του στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας ενώ για την απόκτηση του ενδιαφέρονται οι Ουάσιγκτον Ουίζαρντς.

Σε περίπτωση που υπογράψει στην πρωταθλήτρια Ευρώπης, τότε θα αποχωρήσουν οι Οθέλο Χάντερ και Άλεκ Πίτερς.

