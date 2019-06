Ο Άντζελο Καλοϊάρο ανανέωσε με την Μακάμπι για ένα χρόνο και θα συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην ομάδα του Γιάννη Σφαιρόπουλου.

Στους Ισραηλινούς βρίσκεται από το καλοκαίρι του 2018 και τη σεζόν που πέρασε βοήθησε την ομάδα του στο εγχώριο πρωτάθλημα, αλλά και την Euroleague.

Eίχε 7.4 πόντους και 4.8 ριμπάυντ σε 27 ματς στη Εuroleague.

