Η Euroleague θυμάται τον MVP, ΛεΝτέι (vid)

Ο Ολυμπιακός στη νίκη επί της Μπουντούτσνιοστ είχε για πρωταγωνιστή τον Ζακ ΛεΝτέι.

Ο Αμερικανός είχε ολοκληρώσει εκείνη την αναμέτρηση στο ΣΕΦ με 28 πόντους και 8 ριμπάουντ.

Η Euroleague μας υπενθυμίζει όσα είχε κάνει σε εκείνο το ματς.

Round 10 MVP @ZachLeDay32 balled out during @olympiacosbc win over Buducnost VOLI Podgorica

LeDay piled up 28 points and 8 rebounds, the highest points in a game from an Olympiacos player this season

EuroLeague 28 Ιουνίου 2019