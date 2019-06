Παίκτης της Ρεάλ μέχρι το 2022 ο Τέιλορ (pics)

Η Ρεάλ αποφάσισε να διατηρήσει στο ρόστερ της τον 30χρονο γκαρντ/φόργουορντ μέχρι το 2022 και ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολαίου του.

Ο Τέιλορ βρίσκεται στους Μαδριλένους από το 2015. Σε 34 παιχνίδια στη Euroleague μέτρησε 5.2 πόντους και 1.6 ριμπάουντ, ενώ σε 26 ματς στην Liga Endesa είχε 7.4 πόντους και 1.7 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.

Three more years @RMBaloncesto has re-signed small forward Jeffery Taylor through the end of the 2021-22 season https://t.co/gIKnFRLi1O pic.twitter.com/6l3f8reMwO

— EuroLeague (@EuroLeague) 28 Ιουνίου 2019