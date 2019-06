Με την... ενέργεια του Μπέβερλι κοριτσάκι παίζει άμυνα δίχως αύριο! (vid)

Χαμός γίνεται με ένα κοριτσάκι που παίζει άμυνα δίχως αύριο στην αντίπαλο της και δεν την αφήνει να κάνει βήμα μέσα στο παρκέ χωρίς επιτήρηση. Η αντίπαλος δεν ακουμπάει μπάλα, αλλά το κοριτσάκι που έχει επιφορτιστεί με το μαρκάρισμα της δεν την αφήνει να κάνει βήμα. Το βίντεο κάνει τον γύρο του κόσμου και εύκολα γίνονται συγκρίσεις με την διάθεση που δείχνει συνήθως ο Πάτρικ Μπέβερλι στο παρκέ. Με αφορμή αυτή την εύκολη σύγκριση η Euroleague σας καλεί να βρείτε με ποιον παίκτη της ευρωπαϊκής διοργάνωσης μοιάζει.

What #EuroLeague player does this remind you of?#GameON https://t.co/R2bNcSQoB9

— EuroLeague (@EuroLeague) 27 Ιουνίου 2019