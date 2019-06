Η Αρμάνι θέλει για GM τον Χρήστο Σταυρόπουλο (pic)

Η εποχή του Έτορε Μεσίνα στην Αρμάνι έχει ξεκινήσει και μάλιστα θέλει δίπλα του έναν Έλληνα.

Ο Χρήστος Σταυρόπουλος δέχτηκε πρόταση από την ιταλική ομάδα για να αναλάβει τη θέση του GM.

Ο γενικός Διευθυντής της ΚΑΕ Ολυμπιακός γνωρίζει άριστα την ιταλική γλώσσα και θεωρείται από τους πιο έμπειρους ανθρώπους στην Euroleague για τη συγκεκριμένη δουλειά.

Η είδηση έγινε γνωστή από Ιταλό δημοσιογράφο και στον Ολυμπιακό είναι ενήμεροι.

Olympiacos General Manager Christos Stavropoulos is a name to take into serious considerations for Olimpia Milano GM job, I am told.

Milano tried to hire Daniele Baiesi, who recently signed a two-year contract extension, but he is not leaving Bayern.

— Emiliano Carchia (@Carchia) 25 Ιουνίου 2019