Αβέβαιο το μέλλον του Κέιν στη Μακάμπι (pic)

Ο 30χρονος Αμερικανός γκαρντ μέτρησε φέτος 7.4 πόντους, 4 ριμπάουντ, 2.1 ασίστ και 0.9 κλεψίματα μ.ό. σε 30 αγώνες στην EuroLeague με τη Μακάμπι.

Παρ' όλα αυτά, σε δηλώσεις του στο sport5 ανέφερε πως οι πρωταθλητές Ισραήλ δεν έχουν επικοινωνήσει ακόμα μαζί του και πιστεύει πως ενδεχομένως δεν ενδιαφέρονται να συνεχίσουν τη συνεργασία μαζί του.

DeAndre Kane says that Maccabi Tel Aviv hasn’t been in contact with him and feels that they aren’t interested in him continuing with team, he tells @RoiCohen99 & @sport5il https://t.co/LWpCyUzJzK

— Israel Sports Rabbi (@thesportsrabbi) 24 Ιουνίου 2019