Mακάμπι: Ετοιμάζει για Σλούκα πάνω από 1.500.000 δολάρια τον χρόνο! (pic)

Ο Κώστας Σλούκας αποτελεί έναν από τους πιο περιζήτητους παίκτες του καλοκαιριού.

Η Φενέρ θέλει να τον κρατήσει, αλλά η ΤΣΣΚΑ του προσφέρει... λευκή επιταγή προκειμένου να υπογράψει.

Στο κυνήγι και η Μπαρτσελόνα, ενώ στη μέση βρίσκεται ο Ολυμπιακός αναζητά την επιστροφή του στον Πειραιά.

Άλλο μια ομάδα ήρθε να προστεθεί στη λίστα και αυτή είναι Μακάμπι Τελ Αβίβ του Γιάννη Σφαιρόπουλου.

Σύμφωνα με τον Ρόι Κοέν, οι Ισραηλινοί θέλουν να προσφέρουν πάνω 1.5 εκατομμύρια δολάρια τον χρόνο στον Σλούκα.

