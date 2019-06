Ο Κάιλ Χάινς ανανέωσε την συνεργασία του με την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη για ένα χρόνο, με οψιόν για ακόμα έναν.

Ο 32χρονος σέντερ υπέγραψε σήμερα το νέο του συμβόλαιο και ο Αντρέι Βατούτιν πόζαρε φανερά χαρούμενος δίπλα του!

Captain is in line of duty!

Center Kyle Hines (32 y.o., 198 cm) signed new “1+1” contract with CSKA.#CSKAbasket pic.twitter.com/1fhiosr2vX

— CSKA Moscow (@cskabasket) 18 Ιουνίου 2019