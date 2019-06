ΤΣΣΚΑ Μόσχας: Ανανέωσε ο Αντόνοφ για δύο χρόνια! (pic)

Ο 29χρονος φόργουορντ της ρωσικής ομάδας υπέγραψε την ανανέωση και στη συνέχεια ανακοινώθηκε και επίσημα από τους πρωταθλητές Ευρώπης.

O Αντόνοφ αποτέλεσε μέλος του rotation της ΤΣΣΚΑ έχοντας στην EuroLeague κατά μέσο όρο 7 λεπτά συμμετοχής σε κάθε ματς με 1,4 πόντους και 1 ριμπάουντ στα 21 ματς που αγωνίστηκε.

Two more seasons with Simon!

Forward Semen Antonov (29 y.o., 202 cm) will continue playing for CSKA until the summer of 2021.#CSKAbasket pic.twitter.com/XbFPMlouhC

— CSKA Moscow (@cskabasket) 17 Ιουνίου 2019