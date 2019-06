Κρατάει τον MVP του Final 4 της Euroleague η ΤΣΣΚΑ.

Ο Ουίλ Κλάιμπερν ανανέωσε για 3 χρόνια στους Ρώσους, με τον ατζέντη Μίσκο Ραζνάτοβιτς να ενημερώνει για τη συμφωνία των δύο πλευρών.

Ο Αμερικανός μέτρησε 13.6 πόντους και 6.8 ριμπάουντ στη Euroleague, όντας ο πρωταγωνιστής της ομάδας του Ιτούδη.

Will Clyburn, Mvp of Euroleague Final 4 2019, extended his contract with European champions, CSKA Moscow, for three more seasons! #BeoBasket

— Misko4Raznatovic (@MiskoRaznatovic) 14 Ιουνίου 2019