Την απόκτηση του Χέιζ ανακοίνωσε η Ζαλγκίρις (pic)

Τον πρώην συμπαίκτη του Ζακ Όγκαστ στην Γαλατασαράι απέκτησε η Ζαλγκίρις. Συγκεκριμένα οι Λιθουανοί ανακοίνωσαν την συμφωνία με τον 25χρονο Αμερικανό πάουερ φόργουορντ. Νάιτζελ Χέιζ. Το νέο απόκτημα της Ζαλγκίρις την περσινή χρονιά στην Γαλατά είχε κατά μέσο όρο 12,6 πόντους με 38% στο τρίποντο, 5,4 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1,2 κλεψίματα.

The green-and-white #Zalgiris family opens its arms to its' newest member. Welcome to #Kaunas and the #EuroLeague, @NIGEL_HAYES! pic.twitter.com/YguTRLfNJK

— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) June 12, 2019