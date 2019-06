Έτορε Μεσίνα: Ένας θρύλος επιστρέφει... (pics & vids)

Έτορε Μεσίνα η επιστροφή...

Ο Ιταλός θρύλος της προπονητικής και του ευρωπαϊκού μπάσκετ κλείνει για την ώρα το κεφάλαιο του ΝΒΑ, αφήνει την θέση πίσω από τον δάσκαλο Γκρεγκ Πόποβιτς και επιστρέφει στην Euroleague για να συνεχίσει να γράφει το σπουδαίο αυτό κεφάλαιο, που έχει ανοίξει εδώ και αρκετά χρόνια. Ο Μεσίνα, μετά από ένα διάλειμμα διαρκείας και αρκετό... Αμερικάνικο αέρα, συμφωνήσει με την Αρμάνι Μιλάνο και μπαίνει στο αεροπλάνο για να κάνει ένα γνωστό για εκείνον δρομολόγιο.

Το κρύο της Ρωσίας θα μοιάζει κάπως μακρινό, μπροστά στα ήλιο του Μιλάνο, αλλά η Euroleague είναι πανέτοιμη να υποδεχτεί έναν άνθρωπο που έχει γράψει την δική του ιστορία στους πάγκους της. Σάρωσε ότι υπήρχε στην Ευρώπη, άφησε το στίγμα του και αποφάσισε να ανοίξει τα φτερά του για να βρεθεί στο ΝΒΑ και να πάρει πολύτιμα μαθήματα μπάσκετ. Πλέον, πιο ώριμος από ποτέ και με ολοκληρωμένη οπτική, αφήνει πίσω του τον «μαγικό» κόσμο και επιστρέφει στην αγαπημένη του διοργάνωση, η οποία βγάζει το... κόκκινο χαλί της για να τον υποδεχτεί.

Λίγο πριν αποφασίσει πάρει την απόφαση να περάσει τον Ατλαντικό, ο Μεσίνα πέρασε πολλά. Μπορεί οι επιτυχίες να ήταν εκεί, αλλά όλα τα άλλα ήταν δύσκολα. Πλέον, επιλέγει να επιστρέψει σπίτι του, να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο με την Αρμάνι Μιλάνο και φυσικά να δοκιμαστεί στα νέα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί στην Euroleague από τότε που επέλεξε να βρεθεί στο ΝΒΑ. Η Euroleague Greece γυρίζει τον χρόνο πίσω και καταγράφει όλα όσα έγιναν αυτά τα χρόνια, μέχρι να υποδεχτούμε και πάλι τον Έτορε Μεσίνα στην... γειτονιά μας.

ΕΝΑΣ ΘΡΥΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Ο Μεσίνα έχει γράψει την δική του ιστορία στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και αυτή δεν θα μπορούσε να είναι πιο λαμπρή. Στα 59 του χρόνια έχει καταφέρει να κερδίσει 4 Euroleague, να πάει σε 10 Final 4, να εργαστεί στις κορυφαίες ευρωπαϊκές ομάδες, να προπονήσει την εθνική ομάδα της χώρας του και φυσικά να βρεθεί στο ΝΒΑ και εκεί να γεμίσει το βιογραφικό του με σπουδαίες εμπειρίες δίπλα στον κορυφαίο Γκρεγκ Πόποβιτς.

Ξεκίνησε την καριέρα του το 1989 από την Βίρτους Μπολόνια και συνέχισε όντας πρώτος προπονητής για την Ιταλία από το 1993 μέχρι και το 1997. Κάπου εκεί ήρθε η συνεργασία και πάλι με την ιταλική ομάδα και η πρώτη του σπουδαία επιτυχία ήταν γεγονός. Κατέκτησε την κούπα το 1998 έχοντας μια εξαιρετική ομάδα, πήρε ξανά την κούπα το 2001, ενώ έχασε στον τελικό του 2002 από τον Παναθηναϊκό ακόμα μια ευκαιρία για τρόπαιο. Μετά από αυτές τις σπουδαίες χρονιές τον εμπιστεύτηκε η Μπενετόν το 2002 και έμεινε εκεί μέχρι το 2005, όπου μετακόμισε στην ΤΣΣΚΑ και έμελλε να γράψει το δικό του ξεχωριστό κεφάλαιο στην ρωσική ομάδα.

Με την ΤΣΣΚΑ βίωσαν σπουδαίες στιγμές και έγραψαν ιστορία. Κατέκτησε ακόμα δύο Euroleagues, με τον Βατούτιν κατά την αποχώρηση του στην δεύτερη θητεία του το 2014 να τον χαρακτηρίζει ως τον πιο επιτυχημένο προπονητή της σύγχρονης ιστορίας της ομάδας. Μετά από δύο χρονιές στην Ρεάλ Μαδρίτης και την εμπειρία της Ισπανίας και μια χρονιά στους Λέικερς ως σύμβουλος, ο Μεσίνα επέστρεψε στην Ρωσία και την αγαπημένη του ΤΣΣΚΑ για να συνεχίσει το έργο του.

Τα πράγματα δεν πήγαν όπως την πρώτη φορά και ο Ιταλός προπονητής αποφάσισε να δοκιμάσει και πάλι την τύχη του στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού και τους Σπερς συγκεκριμένα. Τίποτα δεν ήταν εύκολο για τον Μεσίνα. Το 2008 και ενώ κατακτούσε την Euroleague με την ΤΣΣΚΑ, έπρεπε να ξεπεράσει τον θάνατο του αδελφού του από καρκίνο, ενώ και ο νεότερος γιος του ήταν άρρωστος και υπήρχε πάντα η πίεση για επιστροφή στην Ιταλία.

«Σε όλη μου την καριέρα, ποτέ δεν έχω συναντήσει ανθρώπους έντιμους και φιλικούς όπως της ΤΣΣΚΑ. Ξέρουν ότι θέλω να είμαι κοντά στην οικογένεια μου. Δεν με πίεσαν, είχαν κατανόηση όταν έπρεπε να μπω στο αεροπλάνο για να είμαι στην Ιταλία μετά από κάθε ματς και όταν εμφανιζόμουν στο γήπεδο μίση ώρα πριν το ματς. Πολλοί λίγοι θα το έκαναν αυτό».

Η σχέση του Μεσίνα με τους Ρώσους ήταν μοναδική και φυσικά αποτελεσματική. Μαζί έγραψαν ιστορία και ανέβηκαν μέχρι την κορυφή. Η Ευρώπη είχε κατακτηθεί και ένας άνθρωπος και επαγγελματίας που είχε περάσει τόσα δεν θα μπορούσε να μην απαντήσει σε μια νέα πρόκληση. Ολόκληρη η Ευρώπη υποκλίνεται στις ικανότητες ενός εκ των κορυφαίων της και εκείνος ήθελε το κάτι παραπάνω. Η πρόκληση του ΝΒΑ ήταν ένα βήμα παραπάνω και ο Μεσίνα το έκανε, πηγαίνοντας δίπλα στον κορυφαίο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΝΒΑ

Στις 15 Ιουλίου του 2014 έκανε το βήμα και συμφώνησε να γίνει βοηθός του Γκρεγκ Πόποβιτς στους Σπερς. Για κανέναν προπονητή της Ευρώπης ειδικά από εκείνους που είναι στο κορυφαίο επίπεδο δεν είναι εύκολο να αποδεχτεί να γίνει βοηθός. Το ΝΒΑ όμως έχει κανόνες και όσοι επιλέγουν να βρεθούν εκεί οφείλουν να τους αποδεχτούν. Τον ακολουθεί ο μύθος του ανθρώπου που αποφάσισε να κάνει το άλμα σε ένα καινούργιο κλαμπ, μεγαλύτερο και πιο πετυχημένο και ξαφνικά να γίνει το... μικρό ψάρι σε μια μεγάλη λίμνη. «Το παιχνίδι είναι παρόμοιο, αλλά ο κόσμος είναι διαφορετικός», τόνιζε ο Μεσίνα σε μια συνέντευξη που έδωσε πέρυσι το καλοκαίρι και μιλούσε από καρδιάς. Οι εμπειρίες του ήταν πλέον πολύ διαφορετικές.

«Ποια ήταν η πρώτη μου σκέψη; Ότι όλα ήταν διαφορετικά, ξεκινώντας ότι το καλεντάρι είναι πολύ πιο σφιχτό από εκείνο της Ευρώπης. Είναι το ένα ματς μετά το άλλο. Αυτό επιβάλει μια διαφορετική σχέση παίκτη προπονητή και μια διαφορετική σχέση και μεταξύ των παικτών. Υπάρχουν νέοι όροι να μάθεις, νέα προπονητικά κριτήρια, διαφορετική κουλτούρα που πρέπει να την κάνεις κτήμα σου από την κορυφή μέχρι το τέλος».

Ο Μεσίνα στην Αμερική έπρεπε να μάθει μετά από 25 χρόνια που... έκανε κουμάντο σε όλα να είναι διαφορετικός. Να έχει νέο ρόλο και να δουλέψει σκληρά για να τον μάθει. Οι διαφορές είναι πολλές. Όπως είχε παραδεχτεί και εκείνος έρχεται ένα σημείο που σκέφτεσαι τι είναι πιο σημαντικό το κλαμπ ή οι αρχές σου;. «Ο Πόποβιτς λέει ότι οι άνθρωποι δεν αλλάζουν. Μεγάλη προσπάθεια γίνεται στο να επενδύσουμε σε παίκτες που θα ταιριάζουν. Ποτέ δεν έχουμε υπογράψει παίκτη που είχε κακές σχέσεις αλλού, σκεπτόμενοι ότι θα τον βελτιώσουμε. Εδώ επιλέγουμε παίκτες που έχουν σωστή νοοτροπία».

Ο Μεσίνα μετά το 2014 επιστρέφει άλλος άνθρωπος στην Ευρώπη. Η νοοτροπία του μετά από 5 χρόνια στο ΝΒΑ σε μια ομάδα όπως οι Σπερς είναι διαφορετική. Δεν είναι ο ίδιος προπονητής που άφησε πίσω του την Euroleague. Στον «μαγικό» κόσμο είχε την ευκαιρία σε κάποια προσωπικά προβλήματα που αντιμετώπισε ο Πόποβιτς να προπονήσει τους Σπερς, ενώ και τώρα μίλησε με ομάδες για να αναλάβει τον πάγκο κάποιας από αυτές. Προφανώς αυτά που άκουσε ή αυτά που έζησε δεν τον κάλυψαν στο απόλυτο και η επιστροφή και η πρόκληση της Αρμάνι Μιλάνο ήταν η μεγαλύτερη. Μένει να δούμε πως ο... νέος Μεσίνα θα επιδράσει στην νέα Euroleague.

Thank you and best of luck, Ettore! pic.twitter.com/CO6nw52eD9

— San Antonio Spurs (@spurs) 11 Ιουνίου 2019