ΤΣΣΚΑ σε Χίγκινς: «Ευχαριστούμε Κόρι» (pic)

Η πρωταθλήτρια Ευρώπης ΤΣΣΚΑ Μόσχας αποχαιρέτησε και ευχαρίστησε τον Κόρι Χίγκινς, που μετά από τέσσερα χρόνια παρουσίας εκεί, αφήνει πίσω του την Ρωσία και μετακομίζει στην Βαρκελώνη. Σε αυτά ο παίκτης μαζί φυσικά με την ομάδα κατέκτησαν 2 Euroleague και 4 πρωταθλήματα.

Thank you, Cory!

Guard @chiggins11 is leaving our team upon the expiration of his contract.

Cory played 4 seasons for CSKA after the year with Gaziantep and became one of the leaders for the Army Men winning 2 @EuroLeague and 4 @VTBUL titles.

— CSKA Moscow (@cskabasket) 11 Ιουνίου 2019