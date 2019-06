Η Ρίτας στο «κόλπο» για την wild card της Euroleague

Ο «χάρτης» της επόμενης Eurleague είναι σχεδόν διαμορφωμένος αφού μένει μία κενή θέση η οποία θα παραχωρηθεί από τους διοργανωτές με wild card.

Μέχρι πρότινος τη θέση διεκδικούσαν Ούνικς και Παρτιζάν, αλλά πλέον στο... χορό μπήκε κι η Ρίτας.

Διοικούντες της ομάδας συζήτησαν με τους διοργανωτές το ενδεχόμενο να πάρουν αυτοί την πρόσκληση.

Η ομάδα αντιμετωπίζει βέβαια κάποια οικονομικά προβλήματα αν και ο δήμος του Βίλνιους υποσχέθηκε βοήθεια.

Μέχρι τις 15 Ιουνίου θα πρέπει να καταβάλουν την αίτηση και όλα τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν μαζί.

Adding to the previous tweet, Rytas Vilnius will receive additional funds from Vilnius Municipality, if they make the Euroleague. Club has to provide their budget structure and written confirmation from Municipality to the Euroleague till June 15th.@EuroLeague @RytasVilnius https://t.co/SoExZD2bJ7

— Andrej Sazonov (@Andrej_Sazonov_) 10 Ιουνίου 2019