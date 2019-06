Οι δύο ομάδες φέτος αναμετρήθηκαν στον τελικό του Eurocup, αλλά εδώ και λίγες ώρες ανανέωσαν το ευρωπαϊκό τους ραντεβού για την ερχόμενη σεζόν στην Euroleague.

Η Βαλένθια μέσω twitter υποδέχτηκε την Άλμπα στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της επόμενης σεζόν.

See you next season in @EuroLeague, @albaberlin!

¡Nos vemos el año que viene en Euroliga, amigos!

— Valencia Basket Club (@valenciabasket) 9 Ιουνίου 2019