Μιλάκνις για έναν ακόμα χρόνο στη Ζάλγκιρις! (vid)

Την 11η συνεχόμενη σεζόν του στην ομάδα του Κάουνας θα περάσει ο Αρτούρας Μιλάκνις, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο για έναν ακόμα χρόνο στη Ζάλγκιρις.

O 33χρονος γκαρντ αποτελεί γέννημα-θρέμμα του Κάουνας και με εξαίρεση δύο σεζόν (το 2012-13 στην Πριενάι και το 2015-16 στην Ούνικς Καζάν) έχει περάσει την καριέρα του στη Ζάλγκιρις.

Συνολικά μετράει 181 ματς στην EuroLeague έχοντας κατά μέσο όρο 6,9 πόντους με 43% στα τρίποντα (320/751)!

Already 10 seasons in #Zalgiris under the belt, but there will be at least one more for Arturas #Milaknis!



Zalgiris has agreed on a contract extension with deep-range deadeye shooter https://t.co/40LutrXpPBhttps://t.co/ecfqNxDwDK

— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) 7 Ιουνίου 2019