Κουζμίνσκας: «Μήλον της έριδος» για πολλές ευρωπαϊκές ομάδες (pic)

Όπως υποστηρίζει ο Λιθουανός δημοσιογράφος, Ντονάτας Ούρμπονας, οι Ζαλγκίρις, Αναντολού Εφές, Μακάμπι Τελ Αβίβ και Ουνικάχα Μάλαγα έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους για τον Λιθουανό φόργουορντ.

Το ενδεχόμενο της ανανέωσης στην Αρμάνι Μιλάνο παραμένει ανοιχτό, με τον ατζέντη του παίκτη, ωστόσο να μην επιβεβαιώνει ή διαψεύδει τίποτα.

