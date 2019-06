Συγκεκριμένα μοίρασε κατά τη διάρκεια της regular season στην EuroLeague δύο πάσες πίσω από την πλάτη, τις οποίες μετουσίωσαν σε ασίστ οι Ιαν Βουγιούκας και Τζέιμς Γκιστ.

Την πρώτη εναντίον της Εφές και την δεύτερη κόντρα στην Μπουντούτσνοστ. Εσείς; Ποια λέτε ότι ήταν καλύτερη;

They're both behind the back, but which one is your favourite assist?@Nick_Calathes15 @vouyouij #paobc #panathinaikosbc #greenpoll #assist pic.twitter.com/tXK8QkIzon

— Panathinaikos BC (@paobcgr) 5 Ιουνίου 2019