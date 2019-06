Ιτούδης: Στην ΤΣΣΚΑ μέχρι το 2021! (pics)

Τα σενάρια έδιναν κι έπαιρναν για την παραμονή του Ιτούδη στην ΤΣΣΚΑ, πριν και μετά την κατάκτηση της Euroleague, αλλά όλα έληξαν αισίως!

Η ρώσικη ομάδα ανακοίνωσε επίσημα πως ο 48χρονος τεχνικός θα μείνει στην Μόσχα για δύο ακόμη χρόνια, δηλαδή μέχρι τη σεζόν 2020-21.

Ο Ιτούδης βρίσκεται στην ΤΣΣΚΑ από το 2014 και δήλωσε: «Ευχαριστώ την ΤΣΣΚΑ και τον Αντρέι Βατούτιν για το νέο συμβόλαιο. Ευχαριστώ τους παίκτες για τα αποτελέσματα που πετύχαμε μέχρι τώρα. Προφανώς από την πλευρά μου, όλα έχουν να κάνουν με την ομαδική δουλειά των προπονητών, του επιτελείου και όλων όσοι δουλεύουν για την ΤΣΣΚΑ. Ανυπομονούμε για ακόμα μια μακρόχρονη συνεργασία, ανταλλαγή ιδεών και καλό μπάσκετ. Ευχαριστώ επίσης τους οπαδούς που εμπιστεύονται την ομάδα, ο σύλλογος κάνει το καλύτερο για να παρέχει τις καλύτερες υπηρεσίες. Η ομάδα θα συνεχίσει να εργάζεται σκληρά, για να σας κάνει περήφανους».

Ο πρόεδρος της ομάδας, Αντρέι Βατούτιν, είπε: «Οι δύο τίτλοι σε πέντε χρόνια μιλούν από μόνοι τους, οπότε ο Δημήτρης και το επιτελείο του έφεραν εις πέρας το έργο. Και δεν έχει να κάνει μόνο με τις επιτυχίες. Βλέπουμε την αγάπη που έχει ο Δημήτρης για την ομάδα και την δουλειά του, την αίσθηση ευθύνηες και τον μεγάλο σεβασμό που τρέφει. Μέρος αυτού οφείλεται και στη δουλειά του προπονητικού επιτελείου, που κάνει την ομάδα να παίζει θεαματικό μπάσκετ, βοηθά να δημιουργείται οικογενειακό κλίμα στην ομάδα και φέρνουμε όλο και περισσότερους οπαδούς στο γήπεδο. Είμαι σίγουρος πως θα έχουμε κι άλλες μεγάλες νίκες σε κάθε κατεύθυνση μαζί».

