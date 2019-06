Ντε Κολό: «Αφήνει την ΤΣΣΚΑ για το ΝΒΑ» (pic)

Ο παίκτης της ΤΣΣΚΑ, ο οποίος μένει ελεύθερος την 1η Ιουλίου, σκέφτεται πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο να επιστρέψει στο ΝΒΑ. Ο Γάλλος γκαρντ έχει αγωνιστεί ξανά στον «μαγικό» κόσμο με την φανέλα των Σπερς και των Ράπτορς, οι οποίοι έχουν και τα δικαιώματα και μπορούν να ισοφαρίσουν οποιαδήποτε προσφορά δεχθεί, και πλέον μετά την κατάκτησή και της Euroleague σκέφτεται να επιστρέψει και να δοκιμάσει και πάλι την τύχη του.

Nando De Colo may leave CSKA Moscow after the season to return to the NBA, I am told. De Colo will be free agent from July 1. He has already played two seasons in the NBA with Spurs and Raptors

— Emiliano Carchia (@Carchia) 3 Ιουνίου 2019