Ουόλτερς για Μακάμπι: «Θα δούμε» (pics)

Ο παίκτης της Ζαλγκίρις είπε σχετικά: «Δεν είμαι σίγουρος ακόμα. Τίποτα δεν είναι επίσημο ακόμα. Περιμένουμε και θα δούμε. Θα δούμε τι θα γίνει τις επόμενες εβδομάδες».

Ο Λιθουανός δημοσιογράφος, Ντονάτας Ούρμπονας, είπε πάντως πως άνθρωποι κοντά στην υπόθεση λένε πως ο Ουόλτερς έχει συμφωνήσει με την Μακάμπι.

Nate Wolters on Maccabi rumors and his future: “I’m not sure yet. Nothing official yet. Just wait and see. We’ll see what will happen in the next couple of weeks.”

— Donatas Urbonas (@Urbodo) 2 Ιουνίου 2019