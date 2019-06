Η Σαραγόσα έκανε το 2-0 στην προημιτελική σειρά των ισπανικών playoffs με την Μπασκόνια και εξασφάλισε τη συμμετοχή της στα ημιτελικά για δεύτερη φορά στην ιστορία της, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Μπαρτσελόνα - Μπανταλόνα (σ.σ. η best-of-three σειρά στο 1-0 για τους «μπλαουγκράνα»).

Από την πλευρά του, ο Μάικλ Ρολ της Μακάμπι που αγωνίστηκε στην ισπανική ομάδα την περίοδο 2012-14 εξέφρασε τον προβληματισμό του στο Twitter: «Αυτό σημαίνει ότι η Σαραγόσα θα πάρει wild card για την EuroLeague τη νέα σεζόν»;

Θυμίζουμε πως η Ισπανία δεν μπορεί να έχει περισσότερες από τέσσερις ομάδες στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση. Οι Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα και Μπασκόνια έχουν δεκαετή συμβόλαια τύπου Α' ενώ την ισπανική τετράδα για τη νέα σεζόν συμπληρώνει η Βαλένθια ως κάτοχος του EuroCup.

Θυμηθείτε ΕΔΩ τις 16 από τις 18 ομάδες της EuroLeague 2019-20

Does that mean @BasketZaragoza gets a wild card to @EuroLeague next year??

— Michael Roll (@Mreezy20) 2 Ιουνίου 2019