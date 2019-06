«Έκλεισε» στη Μπαρτσελόνα ο Ντέιβις, το επιβεβαίωσε η σύζυγος του! (pic)

Σπουδαία κίνηση για τη Μπαρτσελόνα στις θέσεις των ψηλών.

Ο Μπράντον Ντέιβις αναμένεται να ανακοινωθεί από τους Καταλανούς, κάτι που επιβεβαίωσε η σύζυγος του στο instagram.

Πέρυσι ο παίκτης της Ζαλγκίρις έκανε εντυπωσιακή σεζόν με 14,2 πόντους, 5,5 ριμπάουντ και 2 ασίστ μέσο όρο στην Euroleague.

Αυτά τα νούμερα τον έφεραν στην κορυφαία πεντάδα της διοργάνωσης.

Ήταν ο πρωταγωνιστής των Λιθουανών στην πορεία μέχρι τα playoffs. Μάλιστα έκανε μεγάλο ματς στο καθοριστικό τελευταίο ματς με τη Ρεάλ στη regular season, το οποίο χάρισε την πρόκριση στη Ζαλγκίρις.

Brandon Davies is set to join Barcelona officially, I was told. His wife Lenzie also confirmed it on Instagram.

— Donatas Urbonas (@Urbodo) 2 Ιουνίου 2019