«Αυτές είναι οι υποψήφιες ομάδες για τις wild cards στην EuroLeague» (pic)

Σύμφωνα με έρευνα του Λιθουανού δημοσιογράφου, Ντονάτας Ουρμπόνας, το πρώτο φαβορί για την μία wild card είναι η Παρτίζαν.

Επίσης οι ομάδες που έχουν πολλές πιθανότητες είναι οι Μπουντούτσνοστ, Ρίτας, Ούνικς Καζάν, Ζενίτ, Άλμπα (αν δεν προκριθεί μέσω του γερμανικού πρωταθλήματος) και Νταρουσάφακα.

I went through my sources on Euroleague Wild Card situation. It seems like Partizan, Buducnost, Rytas, UNICS, Lokomotiv (maybe Zenit also), ALBA (if won't qualify through BBL) & Darussafaka are in the race. I'm hearing that Partizan have a nice chance to return to Euroleague.

