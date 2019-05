Εκτός από τις πάμπολλες ασίστ που μοίρασε στους συμπαίκτες του, την παράσταση έκλεψε το φοβερό τρίποντο στη Μόσχα από τα εννιάμισι μέτρα, με το οποίο είχε χαρίσει στον Παναθηναϊκό ΟΠΑΠ τη νίκη και τη... μισή πρόκριση στα playoffs.

Δείτε και απολαύστε τις καλύτερες στιγμές του αρχηγού του Παναθηναϊκού

Take a bow, @Nick_Calathes15!



Watch @paobcgr's main man's top plays from the season pic.twitter.com/S4Ll7W57Gu

— EuroLeague (@EuroLeague) 27 Μαΐου 2019