O Μάικ Τζέιμς άνοιξε διάλογο με τους ακόλουθους του στο Twitter κι ένας εξ αυτών τον... αποθέωσε για τις εμφανίσεις του στα playoffs της EuroLeague.

Ποια ήταν η απάντηση του Αμερικανού γκαρντ της Αρμάνι που τερμάτισε στη 12η θέση της κατάταξης με ρεκόρ 14-16 κι έμεινε εκτός προημιτελικών; «Είχαμε τον ίδιο αριθμό νικών στα playoffs όπως κι εσείς».

We had the same amount of playoff wins as y’all.... https://t.co/Wc2geJAcFf

