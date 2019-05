Τζέιμς σε φίλο του Παναθηναϊκού: «Μην φωνάζετε το όνομά μου μόνο όταν κερδίζετε» (pic)

Συγκεκριμένα, ένας φίλαθλος των «πρασίνων» τον ρώτησε χαρακτηριστικά: «Κάποιο σχόλιο για τους φίλους του Παναθηναϊκού στην Ιταλία οι οποίοι τραγουδούσαν το όνομά σου και εσύ ούτε που τους κοίταξες;»

Ο Αμερικανός γκαρντ της Αρμάνι Μιλάνο απάντησε άμεσα λέγοντας ότι «τραγουδήσατε το όνομά μου όταν σας κερδίσαμε στην Αθήνα; Όχι δεν το κάνατε. Γι' αυτό μην το τραγουδάτε μόνο όταν κερδίζετε...»

Did y’all sing my name when we beat y’all in Athens? No u didn’t so don’t do it when u win. https://t.co/aJBC0GPPsk

